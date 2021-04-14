لفتت الفنانة المصرية شيرين رضا اهتمام الجمهور بأحدث إطلالة لها في صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها من دون مكياج.

وأطلق هذا موجة من التعليقات، ففيما أشار بعض التابعين إلى أن شيرين تبدو جميلة في كل حالاتها، رأى آخرون أن علامات التقدّم في السنّ بدأت تظهر على وجهها، داعين إياها إلى إخفائها. وعلّقت ابنتها نور عمرو دياب: “أمي الرائعة”، كما أشادت بجمالها الفنانة كندة علوش والفنانة حلا شيحة.

ويُشار إلى أن شيرين ومواطنتها دينا الشربيني كانتا قد أثارتا موجة من التساؤلات بسبب فيديو تم تناقله عبر بعض الحسابات الناشطة على التطبيق، وظهرت فيه شيرين وهي تقول لدينا: “دينا تحبي تقولي انت ولا أقول أنا؟”… لتجيب الأخيرة: “لأ يا شيرين لما هاجي حفهمك مش قدام الناس”.

وعبّر الكثير من المتابعين عن حيرتهم بسبب هذين التصريحين المختصرين، وكثُُرت التوقعات ورأى بعض هؤلاء مُمازحاً أنهما تتآمران على الفنان عمرو دياب.