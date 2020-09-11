كشفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ انه سيصبح عمرها 40 عاما بعيد ميلادها المقبل، كما انها مازحت الجمهور بطلبها منهم عدم ذكر رقم 40 عند معايدتهم لها.

وكتبت شيرين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”.

ولاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.