أعلنت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن غنائها لتتر مسلسل ” لحم غزال ” بطولة الفنانة ” غادة عبد الرازق ” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل .

وذلك بعد نفي شيرين عبد الوهاب في وقت سابق تعاقدها على تقديم أية تترات .. فكتبت في تغريدتها قائلة : ” الحمد لله تم الاتفاق وغناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي وحبيبتي النجمة غادة عبد الرازق .. ويارب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر بإذنك يارب .. وكل سنة وإنتوا طيبين ” .

وكشف منتج المسلسل ” صادق الصباح ” عن إسم الأغنية التي ستقدمها شيرين تترا لمسلسل لحم غزال والتي تحمل إسم ” وشي الحقيقي ” .

فقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” نجدد النجاح بإذن الله مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في شارة مسلسل لحم غزال مع نجمتنا غادة عبد الرازق في أغنية وشي الحقيقي من ألحان الموسيقار محمد رحيم ” .

يذكر أن مسلسل لحم غزال يشارك في بطولته كلا من الفنانين : غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ووفاء عامر وعارفة عبد الرسول وأحمد خليل ورحاب الجمل وإيهاب فهمي وشريف دسوقي .. ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة .

الحمدلله تم الاتفاق و غناء تتر مسلسل لحم غزال لصديقتي و حبيبتي النجمة غادة عبد الرازق. و يا رب يكون وشنا حلو على بعض في الشهر الكريم زي مشاعر باذنك يا رب، و كل سنة وانتوا طيبين — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 5, 2021