أعربت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، استيائها من إطلاق لقب «صوت مصر» على المطربة أنغام.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تصريحات صحفية محلّية: «يعني هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم مثلا»

شيرين تعلق على تلقيب أنغام بـ صوت مصر

وأضافت شيرين خلال حوارها: «لقب صوت مصر ليس جديدًا عليا والجميع يقدمني بهذا اللقب في جميع المناسبات، فمنذ ظهوري من أول حلقة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها وهي تقدمني بـ لقب صوت مصر الأول، ولكن كون الفنانة أنغام قدمت حفلًا في السعودية عنوانها صوت مصر هذا شيء لا يخصني وبالتأكيد أحب لها هذا الأمر، ولكن هذا لقبي منذ البداية».

شيرين تحتفل بشم النسيم في منزل أنغام – الصورة قبل عدة سنوات

واستطردت: لا أعرف ما الذي أزعج الفنانة أنغام عندما سُئلت في أحد البرامج بأنني أعتبر نفسي صوت مصر وكانت إجابتي بنعم فالأمر طبيعي.

وأوضحت: لا أعرف ما سبب زعل أنغام من تصريحاتي وتعاملها معي بشكل سيئ، على الرغم من أنني وجّهت الشكر ليها بعد حفلتها وقلت أنها تستحق تكون ليس فقط صوت مصر إنما صوت أي دولة تغني فيها.

شيرين في حفل “ليالي سعودية مصرية”

ومن الجانب الآخر كانت أحيت شيرين عبد الوهاب، حفل ليالي سعودية مصرية الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية الشهر الماضي، وذلك بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الهضبة عمرو دياب، كريم عبد العزيز، منى الشاذلي، عمرو أديب.

إدانة شيرين أمام المحكمة في قضية سب وقذف

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، السبت، بتغريم المطربة شيرين عبد الوهاب مبلغ قدره 5 آلاف جنيهًا؛ بتهمة السب والقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، واستمعت خلاله لأقوال المجني عليه وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشف الفنان حسام حبيب عن تحسن العلاقات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أول تعليق واضح على أنباء عودتهما بعد فترة من الانفصال.

وأعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين عبد الوهاب أغنيته “كدابة” في كواليس حفلها بلبنان الذي حضره عدد كبير من الجمهور.

واكتفى حسام حبيب بكتابة قلب أحمر للتعليق على الفيديو الذي تدعمه فيه شيرين عبد الوهاب، بعد حذف أغنيته الجديدة كدابة من موقع “يوتيوب”.

وعادت النجمة شيرين عبد الوهاب عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا، لتعود مرة أخرى لحسام حبيب .

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