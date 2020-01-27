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شيرين عبد الوهاب منهارة وتثير الجدل وحسام حبيب يواسيها

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شيرين عبد الوهاب منهارة وحسام حبيب

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسربة ظهرت فيها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بلقطة أثارت جدلاً واسعاً وقلق الجمهور.

sherine houssam

وبدت عبد الوهاب في الصورة تجلس في أحد الأماكن، وتضع يدها على رأسها وكأنها منهارة، بينما يظهر زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​ إلى جانبها محاولاً أن يواسيها.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تساءلوا عن ما حصل مع عبد الوهاب.
وكان كشف حبيب مؤخراً عن تراجع عبد الوهاب عن قرارها بالإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنها ستعود قريباً للتواصل مع الجمهور عبر صفحاتها.

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