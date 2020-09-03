لفتت الفنانة المصرية شيري عادل الأنظار بأحدث إطلالاتها التي ظهرت من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت في الصورة التي أحدثت ضجة في أوساط المتابعين من دون مكياج ما أدى إلى ظهور بشرتها بشكلها الطبيعي. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. إلا أن بعض المتابعين شبهوها بالممثلة السابقة زوجة الأمير هاري أي ميغان ماركل.

ومما كتبه هؤلاء في تعليقاتهم: “الصورة دي مطلعاكي شبة مرات أمير انكلترا الصغير” و”أنا افتكرت انها ميغان مرات هاري” و”أجمل واحدة من غير مجهود. لابسة عادي وشعرها مربوط. مربوط بأستك” و”أحترم أي سيدة تتصور بدون ميك أب” و”شبه ميغان ماركل”.

ويشار إلى أن شيري نشرت قبل هذا صورتين لها من دون مكياج إلا أن الشبه بينها وبين ميغان ظهر في الصورة الأخيرة لأنها صبغت شعرها باللون الأسود وهو ما تناولته تعليقات أخرى حيث انقسم المتابعون بين من رأوا أنه يناسبها ومن اعتبروا أن الشعر فاتح اللون يليق بها أكثر.