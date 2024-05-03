نشرت الفنانة شيري عادل صور لها جديدة أبهرت الكثير وذلك خلال حضورها حفل افتتاح وختام مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وظهرت خلاله بفستانين بنفس القصة.

شيري عادل بإطلالتين جذابتين في السويد

وارتدت شيري عادل في حفل الافتتاح فستانا باللون الأزرق السماوي مطرز من الصدر وطبقات متتالية الطول من التول، وبدون أكمام، مثل فستان باربي وتزينت بسلسلة قصيرة من الماسات وبسوار Tennis.

الفنانة شيري عادل

الفنانة شيري عادل

الفنانة شيري عادل

شيري عادل

وفي الختام، ظهرت شيري بفستان أسود، مطرز من الصدر والبطن، والتنورة من الساتان، وارتدت فوقه شال من الفرو لأنه أيضا بدون أكمام، من العلامة التجارية Pronovias، مع عقد ماسي صغير.

الفنانة شيري عادل

وجاء الفستانين بقصة واسعة من منطقة الخصر للأسفل المعروفة باسم A-Line، وهي التي ترتديها الأميرات في الأفلام الكرتونية.

الفنانة شيري عادل

مهرجان مالمو للسينما العربية

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية أبرزهم المخرج الكبير خيري بشارة ضيف شرف المهرجان، الفنانة والمنتجة بشرى، الفنان أحمد وفيق، الناقد الفني طارق الشناوي، المخرج أمير رمسيس، الناقد الفني أحمد شوقي.

شيري عادل تستكمل نشاطها الفني

وفى سياق آخر قاربت شيرى عادل على الانتهاء من تصوير مسلسل “الوصفة السحرية” – (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والذى يشارك فى بطولته إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيرى عادل عرض لها مؤخرًا فى السينمات فيلم “عادل مش عادل” الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، كما تنتظر عرض فيلم “أصل الحكاية” مع المخرج محمد أمين، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين

يذكر أن شيري عادل شاركت مؤخرًا كضيف شرف بالحلقة الأخيرة من مسلسل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز وعرض بموسم دراما رمضان هذا العام.

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