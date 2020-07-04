أشعلت الفنانة المصرية “شيري عادل” مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد مشاركتها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” بصورة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة وشفافة علي شاطئ البحر، مما اثار الجدل حولها .

حيث أطلّت شيري وهي ترتدي فستاناً ناعماً من الشيفون الشفاف المبطن كشف عن أنوثتها، حيث جاء بصدر وظهر مكشوفين وبحمالات رفيعة. كما أطلّت بقدمين حافيتين وببشرة صافية بدون مكياج، مما لفت إليها الانظار بشدة، بعد أن ظلت مختبئة عن الأنظار لأسابيع بسبب حالة الحجر المنزلي التي كانت مفروضة نتيجة تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

يُذكر ان الفنانة شيري عادل تستعد للعودة إلي الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بـ “مسلسل إلا أنا” حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان “أمر شخصي” مع المخرج محمود كامل. حيث كان آخر أعمالها “مسلسل السهام المارقة” الذي أنتجه طليقها الداعية الإسلامي “معز مسعود”، والذى تم عرضه لأول مرة فى شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب ومن إخراج محمود كامل.