حرب شعواء اندلعت خلال الساعات الماضية بين الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة المصرية شيرين رضا، وذلك بسبب تصريحات الأخيرة.

أحلام ترد على شيرين رضا

فقد خرجت أحلام عن صمتها، يوم الثلاثاء، وردت على تصريحات رضا الأخيرة التي أطلقتها خلال برنامج “العرافة”مع الإعلامية بسمة وهبة.

أنا فاضية؟

وكتبت عبر حسابها الرسمي في موقع “إكس”: “من هي اللي فاضية؟ أنا فاضية؟!.. بس ليكي أكيد حكون فاضية، اسمعي كويس، عمري في حياتي مش هسمح أنك تقولي أن صوت المؤذن والأذان أنه بيجعر وجعير”.

كما اعتبرت أن “الساكت عن الحق شيطان أخرس”.

من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس ياوليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والاذان انه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين… — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) March 18, 2024

وكانت وهبة واجهت شيرين بانتقاد أحلام لها، بسبب وصفها صوت بعض المؤذنين بـ”الجعير”، فردت موضحة أنها “لم تشتم الأذان على الإطلاق”، بل كل ما قصدته أن بعض أصوات المؤذنين قبيحة. وقالت متعجبة “هل أنا إنسانة متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان؟، قالوا إني شتمت الأذان، وأنا قلت على المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة، لكن وصف للصوت”.

إلى ذلك، أضافت “يجب على المؤذن أن يحترم الدين، فالأذان من أجل الأشياء في الدنيا، عندما يكون الصوت جميلا”.

وعادت وأكدت أن اعتراضها كان على الصوت فقط، وليس على الإطلاق على الأذان

انسحبت على الهواء

يذكر أن الفنانة المصرية كانت قد انفعلت على محاورتها خلال بث البرنامج بسبب سؤال حول الزواج أثار غضبها على ما يبدو، علماً أن للضيف حرية الإجابة حوله.

كما أبدت امتعاضها من أسئلة أخرى تتعلق بزواجها السابق من عمرو دياب وحياتها الخاصة.

وما كان منها إلا أن انسحبت مباشرة على الهواء وسط ذهول مضيفتها.

آخر أعمال شيرين رضا

تعيش الفنانة شيرين رضا حالة من النشاط الفني الملحوظ منذ بدء العام الجديد 2024، حيث تتواجد بقوة على مستوى السينما والدراما، اذ استهلت شيرين العام بعرض مسلسل “وبينا ميعاد 2” الذى انطلق حلقاته على قناة dmc يوم 13 يناير الماضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى.

مسلسل “وبينا ميعاد 2”

مسلسل “وبينا ميعاد 2” بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمى، هيدى كرم، نور محمود، محمد مهران، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أميرة أديب، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

3 أفلام دفعة واحدة

وعلى مستوى السينما تشارك شيرين رضا في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة هو “مقسوم”، والعمل بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، هانى خليفة ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

ثانى أفلام شيرين رضا في يناير 2024، الملكة” الذى طرح في دور العرض مؤخرا أيضاً، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

أما الفيلم الثالث الذى تشارك في بطولته شيرين رضا رحلة 404 وعرض خلال شهر يناير الماضي، والعمل بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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