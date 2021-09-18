شاركت الفنانة البحرينية شيلاء سبت مقطع فيديو مع متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تبكي في أثناء خضوعها لتقنية إذابة فيلر الشفاه بعد تعرضها لمشكلة بسببه.

كما لفتت الفنانة وعارضة الأزياء البحرينية الأنظار بتبدل ملامحها بعد إذابة الفيلر حيث ظهرت وهي تجلس تحت يد طبيب التجميل والذي شرح بدوره سبب إذابة فيلر شيلاء سبت، حيث أوضح أن هناك تكتلات أفسدت من شكل الفيلر وجعلت شفتيها تظهر ببروزات غير متناسقة، وهو ما استدعى استخدام تقنية إذابة الفيلر للتخلص من هذه التكتلات.

وظهرت شيلاء سبت بوجه وردي منتفخ وهي تبكي من الألم والقلق من إذابة الفيلر.

وبمجرد نشرها لمقطع الفيديو حتى تفاعل معها متابعيها في عدد كبير من التعليقات من بينها: “عنجد ببلاش ما بعمل هيك ويلي ماعجبه مع السلامة”، “محد قالكم ماحمدتوا الله على الخلقه الطبيعيه هذا اقل شي تستحقونه وباقي ماشفتوا شي من الي يغير خلقة الله”، “هالحين هي شالت الفلر ولا حاطه شفايفها صارت اكبر من قبل”.