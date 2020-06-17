نشرت الفنانة البحرينية ” شيلاء سبت ” عبر حسابها الخاص على تطبيق ” سناب شات ” منشورا لها كشفت من خلاله عن تلقيها عرض زواج من رجل أعمال سعودي .

والذي لم يكشف سوى عن الحرف الأول من إسمه وعمره وقدم لها مهرا بقيمة 5 مليون ريال .

فجاء في المنشور : ” شيلو لك مهر 5 مليون معك رجل الأعمال من السعودية ع 30 ” .

ولم تعلق شيلاء سبت على هذا العرض تاركة لجمهورها التعليق عليه .. والذين أعربوا عن دهشتهم من قيمة المهر المبالغ فيه .

فيما شكك البعض الآخر في هذا العرض ورأوا أنه مجرد متابع يمازح شيلاء وأنه ليس رجل أعمال في الحقيقة .