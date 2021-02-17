نشرت الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ صورا لها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب والعباءة السوداء إلى جانب المنتج سلطان النيادي.

وعلقت شيماء سبت على الصورة كاشفة انها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد الذي سيعرض في رمضا القادم حيث كتبت “صورة من كواليس المسلسل الكوميدي بنات مسعود #شيماء_سبت مع منتج العمل الاستاذ سلطان النيادي تأليف يوسف ابراهيم اخراج : عمر ابراهيم انتاج : شركة ظبيان للانتاج الفني .لرمضان القادم على قناة ابوظبي الاولى .”.

كما نشرت شيماء سبت مقطع فيديو من كواليس العمل مع الممثلة سلوى بخيت والممثل خليل الرميثي.

يذكر ان مسلسل “بنات مسعود” يصور حالياً في دولة الإمارت، ويشارك فيه إلى جانب شيماء سبت، مجموعة من الممثلين، من بينهم داوود حسين، خليل الرميثي، أحمد العونان، وعدد من الوجود الشابة.

وكانت شيماء سبت قد أثارت الجدل بعد انتشار خبر زواجها سراً من الفنان المصري محمد سعد، بعد انتشار صورة لهما معاً، ليعود ويتبيّن أنها من مهرجان دبي السينمائي عام 2013