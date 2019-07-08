شيماء سيف تتحدى أبلة فاهيتا : ” لما نشوف مين هيقدر على مين “

نشرت الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” البوستر الدعائي من العرض الذي سيقام بمشاركة أبلة فاهيتا ضمن موسم جدة .
لتدخل في تحدي مع أبلة فاهيتا في عرض سوف يجمعهما على المسرح الروماني في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 11 يوليو .
وعلقت شيماء على الصورة قائلة : ” اما نشوف مين هقدر على مين وانا بتحداكي يا أبلة انتظروني يوم ١١ في أول عرض فالمملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة في الواجهة البحرية على المسرح الروماني ” .
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اما نشوف مين هقدر على مين وانا بتحداكى ياابلة 🤣🤣🤣 انتظروني يوم ١١ في اول عرض فالمملكة العربية السعوديه ضمن موسم جده في الواجهة البحرية على المسرح الروماني. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #موسم_جدة @jed_season @bluediamondsksa @bmw_clarinet