اثارت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كتابتها منشورا جاء فيه “كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال” ، وذلك على صفحتها الخاصة، اذ تساءل بعض المتابعين عما اذا كانت قد انفصلت عن زوجها محمد كارتر.

على صعيد آخر تتحضر شيماء سيف لتجربة جديدة، إذ ستطل ببرنامج جديد في الفترة المقبلة تكون فيه مقدمة برنامج تستضيف فيه نجوم الشرق الأوسط مباشرة من منازلهم”.

وسبق أن فاجأت شيماء الجمهور مؤخرا بتخليها عن شعرها بالكامل، وظهرت “صلعاء” في برومو مسلسلها الجديد “في بيتنا روبوت”، الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة.





