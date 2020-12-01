نشرت الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري برفقة زوجها المنتج ” محمد كارتر ” .

والتي كشفت من خلالها عن تعرض محمد كارتر لوعكة صحية مطالبة من جمهورها الدعاء لزوجها بالشفاء العاجل .

وكتبت شيماء سيف في تعليقها على الصورة : ” سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك .. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل .. قدر الله وما شاء فعل .. دعواتكم ” .

ووفقا لموقع ” في الفن ” أنه تأكد إصابة المنتج محمد كارتر بفيروس كورونا وإنه يخضع للعزل المنزلي وتلقي العلاج اللازم لحين تحسن حالته .