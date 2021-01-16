حلت الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” ضيفة في برنامج ” لايڤ من الدوبلكس ” الذي تقدمه الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” والمذاع على قناة ON .
وكشفت شيماء سيف خلال الحلقة عن عمرها حيث تبلغ من العمر 33 عاما فهي من مواليد يوم 7 أغسطس عام 1987 .
كما كشفت عن إسمها الحقيقي وهو ” شيماء فتحي محمد رشاد ” مشيرة إلى أن إسم ” سيف ” هو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها .
فقالت شيماء سيف في تعليقها على ذلك : ” هو اللي اكتشفني فحبيت أديله إسمي للأبد ” .
هسّا جميلة ثقتها بنفسها بس عريضة مثل أندلون ستي ، الظاهر طول نهارها تتلمض
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