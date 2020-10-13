نشرت الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” وجهت من خلاله رسالة إلى المنتقدين ومن يسيئون إلى الفنانين بدون وجه حق .

فكتبت قائلة : ” ابعد فورا عن الناس اللي طول الوقت عايزينك تثبت حاجة وتبذل مجهود مضاعف عشان تثبت حسن نواياك لمجرد إنهم لو في نفس موقفك كانوا اتصرفوا بدماغهم .. فيبدأوا يحاسبوك على تفكيرهم هما وطباعهم يعني اللي شايف إنك لازم تتغر يتهمك إنك مغرور ” .

وتابعت : ” واللي لو كان مكانك كان عمل فيها نجم ومحدش عارف يوصل له يقول لك ده بيتنجم .. واللي لو كان في موقفك مكنش راح يقولك لا ما أنت مش هتيجي .. واللي شايف الناس درجات يقول لك أصل إنت فين وهما فين ” .

وأضافت شيماء سيف : ” الخلاصة إوعى تحط نفسك تحت ضغط ولو علشان مين وطز في أي حد ” .