نشرت الفنانة ” شيماء سيف ” منشورا لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن حالتها النفسية بالوقت الحالي وسبب ابتعادها في الأيام الماضية عن الظهور .

وتضمن المنشور صورة لشيماء سيف كتبت في تعليقها : ” عمري ما تخيلت إن غلاوتي تكون كده عندكم .. كنت زعلانة وقوتوني بدعواتكم وحبكم اللي من القلب .. بجد ربنا يخليكو ليا انتو وكل اصحابي الفنانين اللي اتأكدت إنهم عيلتي التانية .. ربنا يديم حبكم فقلبي ودايما سند وعيلة لبعض ” .

وتابعت : ” واسفة إني كنت مبردش بس للأسف أنا مبعرفش اخلي حد يشوفني مضايقة لإني بحس إني ضايقته معايا فبحب اختفي لحد ما ارجع زي ما كنت اضحك واضحكم معايا والحمد لله أنا دلوقتي زي الفل وزي ما قلقتكم كان لازم اطمنكم .. وكل سنة وانتم أطيب ناس في الدنيا ورمضان كريم ” .

يذكر أنه كانت قد ترددت في الأيام الماضية انباءا حول انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج ” محمد كارتر ” بعد نشرها لمنشور جاء فيه ” كل شئ قسمة نصيب والحمد لله على كل حال ” .. كما لاحظ المتابعون قيامها بحذف جميع صورهما معا عبر حسابها على موقع إنستجرام وإلغاء متابعتها له .