أعلنت الممثلة الكويتية ​شيماء علي​ أنها تلقت شتيمة برسالة من متابع في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

فكشفت شيماء بفيديو نشرته في حسابها الخاص ظهرت فيه بفلتر عن الرسالة: “يا حيوانة لا تصورين بدون فلتر والله بدون فلتر أحلى تخفين جمالج الطبيعي عنا”.

فعلّقت شيماء عليها قائلة: “عيب متغدية أنا معاكي ولا متعشية وياك. لا لا انتي قاعدة تستفزني لما قلتي هذا.. استغفر الله، شر البلية ما يضحك، والله عيب، يعني حماس مثلاً”.

وأضافت علي: “المشكلة إني بطلت محادثات وشات، المشكلة إن كلامها كله حلو ما عدا هذه، بتمدح وتسب، ماني فاهمة.. أنا تفجرت ضحك لأن فيه ناس قاصدة تقول حلو بس مو بتعرف، صدمتني.. أنا بطلت الشات علشان هذا”.