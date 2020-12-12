انتشر مؤخرا فيديو للممثلة الكويتية ​شيماء علي​، ظهرت فيه وهي تقوم بحركة في وجهها تميزت بها في مسلسل “حال مناير”، الا انها لم تسلم من الإنتقادات من قبل المتابعين، الذين اشاروا الى انها اصبحت كبيرة في السن.

فردّت شيماء عليهم من خلال فيديو نشرته على صفحتها الخاصة بالقول: “منزلين فيديو بالاكاونتات نازلة اسولف فيه.. فالناس حسيتهم من كوكب ثاني مو كوكبنا.. لانه هم عندهم قناعة انه البني ادم ما يتغير شكله ما يكبر.. يتم طول عمره صغير أو ما يسمن يتم طول عمره ضعيف.. تعليقات الناس كلها كبرت صارت عجوز.. انا شيماء فخورة بنفسي انه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي.. انا عندي عيال وهذا شكلي وهذا الكلام كلش ما يأثر.. الحكي الي اوجه للناس الي زادتها في التعليقات انه الانسان يكبر مو يصغر.. وانا شيماء مو نفس شيماء الي تعرفونه من 20 سنه.. ممكن انتم ما تدرون انه صارلي 20 سنة في هذا الوسط مو يوم أو يومين”.





