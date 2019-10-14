صابرين تعايد ابنها نور بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة المصرية صابرين صورة ظهرت فيها وهي تحتضن ابنها الكبير نور وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت صابرين على الصورة كاتبة: “كل سنة وأنت النور اللي بشوف بيه كل سنة وأنت النور اللي بيدفيني كل سنة وأنت النور اللي ربنا بعتهولي هدية من السما كل سنة وأنت نور قلبي ونور عيني ونور حياتي ويا رب يجعل كل ايامك القادمة نور من رب العالمين لحياتك وشغلك ومستقبلك ويجعل كل أيامك نور على نور كل سنه وأنت طيب يا نوووووووور”.

يذكر ان صابرين كانت متزوجة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وانجبا ابنهما نور لكنهما انفصلا بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب. بعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق وانجبا يوسف وعلي وعمر.

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