صابرين تعايد ابنها نور بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة المصرية صابرين صورة ظهرت فيها وهي تحتضن ابنها الكبير نور وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وعلقت صابرين على الصورة كاتبة: “كل سنة وأنت النور اللي بشوف بيه كل سنة وأنت النور اللي بيدفيني كل سنة وأنت النور اللي ربنا بعتهولي هدية من السما كل سنة وأنت نور قلبي ونور عيني ونور حياتي ويا رب يجعل كل ايامك القادمة نور من رب العالمين لحياتك وشغلك ومستقبلك ويجعل كل أيامك نور على نور كل سنه وأنت طيب يا نوووووووور”.
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🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈كل سنه وانت النور اللي يشوف بيه كل سنه وانت النور اللي بيدفيني كل سنه وانت النور اللي ربنا بعتهولي هديه من السما كل سنه وانت نور قلبي ونور عيني ونور حياتي ويااااارب يجعل كل ايامك القادمة نور من رب العالمين لحياتك وشغلك ومستقبلك ويجعل كل ايامك نور علي نور كل سنه وانت طيب يانوووووووور 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 @nourabdellatif1
يذكر ان صابرين كانت متزوجة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وانجبا ابنهما نور لكنهما انفصلا بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب. بعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق وانجبا يوسف وعلي وعمر.