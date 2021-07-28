حلت الفنانة المصرية صابرين ضيفة على مواطنها الاعلامية لميس الحديدي خلال حلقة الامس من برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “اون” حيث تحدثت عن عدد من المواضيع كان من بينها كواليس ارتدائها وخلعها للحجاب والباروكة والذي اثار ضجة كبيرة في الحالتين كما وجهت رسالة الى الفنانة حلا شيحة بعد ازمتها الاخيرة حول فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني.

صابرين والحجاب والباروكة

عن كواليس ارتدائها الحجاب، قالت صابرين أنها كانت تعيش كل لحظة بصدق، مؤكدة أن الشخص كلما يكبر يعيش لحظات أكثر نضوجا، مشيرة إلى أنها عندما ارتدت الحجاب كانت صادقة مع نفسها، خاصة أن هذا جاء بعد نجاح كبير لمسلسل كوكب الشرق الذي أدت فيه شخصية المطربة الراحلة أم كلثوم، حيث نالت أوسمة كثيرة من دول مختلفة، موضحة أن شخصيات قريبة منها غارت منها بسبب نجاحها الكبير في المسلسل.

وواصلت صابرين: «الحجاب كان في حالة انفصال في البيت ولخبطة، أهم حاجة الواحد يعمل اللي بيحبه بصدق، ولما قررت أفك الحجاب قولت أنا مش بعمل الصح أوي وليه ابقى بوشين ولا 3 وشوش، وليه مواربة باب الناس بتهاجمني عشان الباروكة، وأنا لما كنت بقعد مع نفسي كنت بقول أهو الباروكة أحسن ما أعمل حاجة تانية، بعدين قولت لنفسي أنا مكنتش بلبس حاجة والناس كانت بتشيد باحترام الأدوار، والناس ابتدت تعلق الشماعة ليا، وقولت يعني إيه لو كسبت العالم وخسرت نفسي، وحسيت إني حابة نفسي أكثر وفي تصالح والعلاقة مع ربنا بيني وبينه ومحدش بيسألني أنت صليتي ولا لأ وصومتي ولا لأ ومحدش بيعرف واجباتك في السر.

وأردفت صابرين، «دايما كنت بقول اللي هينزل معايا القبر يحاسبني، وكان في تعليقات ناس تقولي إحنا بنحبك في الله وبننصحك وأنا بحب ده وبحترمه وفي ناس بقى تخصص تهزيق وبهدلة، وكانوا لجان وبيكون باين مين بينصح بمحبة ومين بيشوط وخلاص».

رسالة صابرين الى حلا شيحة

كما علقت صابرين على أزمة حلا شيحة الاخيرة قائلة أن “ما فعلته حلا شيء مريب وأوفر، وحسيت إن في حاجة غلط”، مشيرة إلى أنها عندما عادت إلى التمثيل منذ فترة ممكن تكون نسيت شوية.

وأضافت أن أكثر شىء أزعجها الخلافات فى وجهات النظر التي حدثت بين حلا ووالدها التى وصفته بشخص محترم قائلة “الام والاب مش بس خط احمر خط ملتهب مينفعش”.