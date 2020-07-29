تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، بعض الصور النادرة التى تعود إلي فترة التسعينات من حفل خطوبة الفنانة المصرية “صابرين”، علي المطرب الكبير “محمد فؤاد”،وأخرى لهما معاً من مرحلة ارتباطهما.

واثارت تلك الصور اهتمام الكثير من المتابعين اللذين تراوحت تعليقاتهم بين السؤال عن سبب الانفصال والمقارنة بين شكليهما في الماضي والحاضر، ويشار إلى أن حكاية ارتباط الفنانين بدأت في العام 1990 عندما أطلق فؤاد ألبومه الغنائي الشهير “إسألي” وطلب من صابرين مشاركته فيديو كليب إحدى الأغنيات.

وبعد اشهر قليلة من إطلاق العمل أعلن الفنان خطوبتهما ما أحدث ضجة إعلامية كبيرة. إلا أن العلاقة لم تستمر لمدة طويلة وانفصلا. ولم تعلق صابرين على ذلك إلا بعد سنوات حيث قالت في لقاء: “اسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد فى حقي بعد الانفصال وانتو هتعرفوا السبب إيه”.

في سياقٍ آخر، هددت الفنانة صابرين مؤخراً بعض متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ممن يتنمرون ويستخدمون التعليقات التى تحتوى على ألفاظ غير لائقة ومسيئة، قائلة: “أى حد هيكتب أى كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه”، وأضافت: “وقد أعذر من أنذر من هذه اللحظة”، فيما دعمت كلامها الفنانة رانيا يوسف، التى علقت لها باستخدام الإيموشنات المحفزة.

وعلي الصعيد الفنى، تجسد الفنانة صابرين دور كوميدى هام خلال أحداث “فيلم النمس والإنس” للنجم محمد هنيدى، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، فهى من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب فى إطار كوميدى، وبدأت تصوير مشاهدها فى استوديو شريف عرفة وهو الديكور الرئيسى للعمل ولم يستقر صناع العمل على موعد نهائى لعرض العمل فى السينمات حتى الآن، حيث حددت الجهة المنتجة خطة للتصوير وهى 6 أسابيع.