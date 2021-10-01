كشف الفنان التونسي صابر الرباعي عن اسمه الحقيقي وسبب تسميته بهذه الاسم وذلك اثناء استضافته في حلقة الامس من برنامج “السيرة” الذي تقدمه الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني على شاشة قناة “دي ام سي”.

وتحدث الفنان التونسي عن اسمه الحقيقي قائلا: “بعد حمل والدتي في قالت أنها لا ترغب في إنجابي، فكانت ترى أن الطفل الخامس زيادة، ويشكل عبء معنوي عليها فهي تعبت في تربية إخوتي، ففرق السن بيني وبين شقيقي الأكبر سنة وأشهر، فكانت تعتبر أني غلطة ويجب تصليحها”.

واوضح ان والدته اسمه بركات بسبب هذه القصة ما يعني “خلص والحمدلله على ما اعطاني ربي فحبت تسميني بركات كي تنهي الموضوع”.

كما كشف صابر الرباعي ان مربيته هي من اطلقت عليه هذا الاسم قائلا “لي من اسمي نصيب كبير والصبر خلاني نقول ما عنديش مفر وانه يصبر على الكلام والزمن والمتاعب”.

صابر الرباعي وتقليد عبد الباسط عبد الصمد

كما تحدث صابر الرباعي، خلال اللقاء، عن حبه للشيخ عبد الباسط عبد الصمد والتونسي علي البراق وتأثره بهما.

قال الرباعي: “تربيت على صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وكنت أقلده في ترديد الآذان، كما عشقت صوت الشيخ البراق التونسي وكان له خصوصية كبيرة في جوامع تونس خلال شهر رمضان”.