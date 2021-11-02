شاركت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” متابعيها عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر بصورة تجمعها بإبنها ” جورجي ” وذلك في الظهور الأول له .
وظهرت نوال الزغبي في الصورة وهي تحتضن إبنها الذي صار شابا وأشارت في تعليقها عليها إلى أنه وافق للمرة الأولى على أن يلتقط صورة معها وتشاركها على السوشيال ميديا .
فكتبت في تعليقها قائلة : ” صار شاب .. الله يحمي كل أولاد العالم .. أول مرة جورجي بيقبل يتصور ” .
ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم عليها إلى وجه الشبه الكبير بين الفنانة نوال الزغبي وبين نجلها جورجي .