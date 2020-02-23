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صافيناز بإطلالة جريئة.. مع حبة اناناس!

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الراقصة صافيناز

الراقصة صافيناز

شاركت الراقصة صافيناز متابعيها بصور جديدة من احدث جلست تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في الصور بإطلالة صيفية جريئة على شاطىء البحر بمايوه باللون الزهري بوضعيات مختلفة بينما كانت تحمل حبة اناناس في جميعها.

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El hob el hob ma ananas🍍🍍Sofinar🧜‍♀️sofi🧜‍♀️Sofinaz🧜‍♀️🍍

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من ناحية اخرى، كشفت صافيناز عن تحضيرها لعمل جديد حيث قالت “انتظروني قريب جدا خليجي على صعيدي” دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

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