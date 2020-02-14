صافيناز بإطلالة صادمة في الفالانتاين!

نشرت الراقصة صافيناز مجموعة صور جديدة لها بمناسبة يوم الفالانتاين وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت صافيناز في الصور بفستان احمر ضيق مفتوح عند الصدر ومكياج قوي خاصة حول العيون حيث جاءت اطلالتها صادمة.

من ناحية اخرى، شاركت صافيناز مقطع فيديو لها بشكل مختلف تماما حيث ظهرت وهي تحمل شموعا في قداس كنسي.