صافيناز بالهوت شورت مع سيارة فيراري حمراء!

نشرت الراقصة الأستعراضية صافيناز مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها خضعت لها بجانب سيارة فيراري حمراء.

وظهرت صافيناز في الصور مرتدية هوت شورت فيما كانت تقف الى جانب سيارة فيراري حمراء وعلقت قائلة “صباح الجمال”.

ويشار إلي أن صافيناز تتواجد حالياً في الساحل الشمالي حيث تقيم هناك العديد من الحفلات علي عدد من الشواطئ المختلفة، ويشار إلي أن صافيناز أرمينية الجنسية ولكنها تعمل في مصر منذ عدة سنوات حيث حققت نجاح جماهيري كبير.