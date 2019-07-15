صافيناز بالهوت شورت مع سيارة فيراري حمراء!

نشرت الراقصة الأستعراضية صافيناز مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها خضعت لها بجانب سيارة فيراري حمراء.
وظهرت صافيناز في الصور مرتدية هوت شورت فيما كانت تقف الى جانب سيارة فيراري حمراء وعلقت قائلة “صباح الجمال”.
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Sabahel Gamal ya habayby 💋😉😉😉😉🚘🚘🚘🚘🚘🚘Sofinar 🧜♀️🧜♀️🧜♀️🧜♀️🧜♀️ #صافيناز #صوفينار #sofinar
ويشار إلي أن صافيناز تتواجد حالياً في الساحل الشمالي حيث تقيم هناك العديد من الحفلات علي عدد من الشواطئ المختلفة، ويشار إلي أن صافيناز أرمينية الجنسية ولكنها تعمل في مصر منذ عدة سنوات حيث حققت نجاح جماهيري كبير.