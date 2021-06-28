شاركت الراقصة الأرمينية ​صافيناز​ في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصلة رقص قدمتها في إحدى حفلات الزفاف.



وكعادتها قامت صافيناز بالعديد من الحركات الراقصة الجريئة وارتدت بدلة رقص لمّاعة عبارة عن حمالة صدر و”فيزون” ونالت في ساعة واحد آلاف علامات الإعجاب والتعليقات.



وأشادت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ بصافيناز ورقصها وعلقت على منشورها فكتبت :”أحلى فرح وأحلى صافيناز.



أما الممثلة ​منة عرفة​ فكتبت :”أحلى صوفي قمررر”.



إشارة إلى أن صافيناز تنشط دائماً بنشر صورها خصوصاً على البحر في صفحتها الرسمية وتثير الجدل باستعراضها لمفاتنها.