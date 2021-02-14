كشفت الراقصة الارمنية ​صافيناز​ قيام لاعب كرة القدم المصري ​صالح جمعة​ بمعاكستها في رسالة على موقع للتواصل الاجتماعي علق فيها على إحدى صوره بإيموجي عبارة عن ثلاثة قلوب حمراء.

.وقامت صافيناز بتصوير الشاشة التي بدت فيها محاولته لمغازلتها وقررت فضحه بمشاركة الصورة عبر خاصية القصة على حسابها معلقة عليها :إيه ده”.

وسردت صافيناز ما حصل معها بالقول “ردّيت عليه بوردة كما أفعل عادةً مع جميع المعجبين، لكنه مسح رسالته وأظهرني كأني أنا من يغازله، ووصل الأمر إلى خطيبي فقررت فضحه حفاظاً على سمعتي”.

يذكر أن الراقصة صافينار نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي صورًا لها وهي ترتدي ملابس رياضية، وعلقت عليها: “مبروك للنادي الاهلي نادي البطولات كان نفسي انزل العب في الماتش ده”.