شاركت الراقصة الإستعراضية الأرمينية “صوفينار” المعروفة لدي الجمهور بـ”صافيناز”، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدداً من الصور لها برفقة الفنان المصري “باسم سمرة” وعدد من أصدقائها أثناء قضاء إجازتها الصيفية علي أحد الشواطئ في “السخنة”.

وأرفقت صوفينار تلك الصور بالتعليق، حيث قالت:”ده أحلي سخنة ولا أيه؟؟”؛ لينهال عليها عدد هائل من تعليقات المتابعين، الذين أشادوا بجمالها أولاً، وتسائلوا عن طبيعة علاقتها بالفنان باسم سمرة ثانياً.

يُذكر أن الراقصة الأستعراضية صوفينار أثارت الكثير من الجدل حول ظهورها الأخير عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة تتلائم مع الأجواء الصيفية، نالت بها إعجاب الكثير من متابعيها. كما يُذكر أن صوفينار تستعد حالياً لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرتها لعملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة .

أما الفنان باسم سمرة فيُذكر أنه قد شارك مؤخراً في فيلم “دماغ شيطان”، من بطولة رانيا يوسف، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.