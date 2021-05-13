رغم وفاة صافي الديب، الذي يلعب دوره الممثل السوري قصي خولي في الحلقة الاخيرة في نهاية مسلسل “2020”، الا انه يبدو ان صناع العمل يخططون لاعادته للحياة بشكل ما لتبدأ احداث جديدة في موسم جديد من المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا.

فقد نشرت الكاتبة نادين جابر تدوينة، عبر حسابها على انستغرام، اعلنت فيها ان قصي خولي لم يمت وكتبت: “يا عفو الله، صافي الديب ما مات، والنهنهة بينه وبين سما بعد ما خلصت… الى اللقاء في الموسم الثاني برمضان ٢٠٢٢”..

يذكر ان مسلسل “عشرين عشرين” من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، اخراج فيليب اسمر وانتاج صادق الصبّاح وبطولة: نادين نجيم ، قصي خولي ، كارمن لبس، وممثلون كثر آخرون.

وكان قد أعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عن جزءٍ ثانٍ من مسلسل “2020”، وذلك قبيل اختتام أحداث المسلسل، الذي حقق جماهيرية كبيرة في موسم دراما رمضان الحالي.

وقال الصباح لـCNN بالعربية إن قرار إنتاج الجزء الثاني جاء “انطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية، إلى جانب الدولة اللبنانية، في الكشف عن حقائق تتعلق بتهريب المخدرات، والاتجار بها في لبنان.”

وأضاف: “نحن لا نمتلك معلومات، ولكن سمعنا بعض التململ، وهنا نقول للمنزعجين من الموضوع، عليكم تبرئة أنفسكم إعلامياً منه، وإذا كنتم لا سمح الله معنيين به، فتوقفوا عن ذلك، لأن البلد بخطر، عبر تهديد صادراته، إذ لا يصح لجهة مهما كانت قوتها أن تضحي بكل أبناء الوطن لأجل مصالحها.”