فاجىء الإعلامي الكويتي صالح الراشد متابعيه بنشره صورة ظهر فيها بتسريحة شعر غريبة عرضته لموجة من السخرية والانتقادات ووصفه الجمهور أنه يشبه مشهور السوشيال ميديا بدر خلف.

ونشر الراشد صورة له عبر حسابه على انستغرام ظهر فيها بشعر طويل وتركه منسدلا على كتفه وعلق عليها قائلا :“الفائزون يتوقعون الفوز“.

واتجه العديد من المتابعين إلى تشبيهه بخبير التجميل الإماراتي بدر خلف والمعروف عنه إثارة الجدل بشكل مستمر من خلال أزيائه.

وكان الإعلامي الكويتي صالح الراشد قد تعرض لموجة من الهجوم والانتقادات وأيضا السخرية في وقت سابق، بعد ظهوره بشكل مختلف وبإطلالة غريبة أثناء تقديمه إعلانا.

واعتاد الإعلامي الكويتي صالح الراشد تلقي الهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها رده على ”المشككين برجولته“ بسبب إطالة شعره، معربًا عن استيائه من أحكام يطلقها بعض الجماهير على المشاهير، خاصة تلك التي تصل للإهانة والسب.