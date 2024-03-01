أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقتطفات من برنامج Fi-Male، الّذي سبق واستضافت فيه الإعلاميّة كارلا حداد، الممثل اللبناني الراحل فادي إبراهيم عبر شاشة الـ LBCI قبل ثلاث سنوات.

فيديو متداول لـ فادي إبراهيم

واستذكر الجمهور صوت فادي الجميل بالغناء أثناء أدائه أغنية “My Way” الشهيرة، حتى بات الفيديو الأكثر تداولاً في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عزاء فادي إبراهيم

وبدأت العائلة منذ يوم أمس الثلاثاء 27 والأربعاء 28 الجاري ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الخميس 29 الجاري ابتداءً من العاشرة صباحاً لغاية موعد الجنازة في قاعة شارل سعد في الكنيسة الانجيليّة في بيروت، نزلة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي.

نجوم ينعون الراحل فادي إبراهيم

وكان عدد من نجوم لبنان والعالم العربي نعوا اللراحل من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا ابرزهم:

الممثلة رولا حمادة التي اعتبرته شريك نجاحها وهما مثلا معا “العاصفة تهب مرتين” و “نساء في العاصفة” أبرز وأنجح المسلسلات اللبنانية قالت عنه ” فادي ابراهيم ، بصمتك بالدراما اللبنانية ما بتنمحى ، بغيابك فقد لبنان ممثل كبير وقامة فنية ما بتتعوّض . يا زميلي وصديقي وشريك النجاحات ، حزني عليك وسع المدى . الرحمة لروحك”.

ناصيف زيتون كتب ” من أعمدة الشاشة اللبنانية والعربية..نفسك بالسما”.

يارا قالت في نعيها للراحل ” فادي_ابراهيم نجم من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، أعمالك رح تبقى بقلوبنا وذاكرتنا الله يرحم روحك”.

مروان خوري كتب ” ولا مرّة تلاقيت فيك الاّ وكانت البسمة على وجّك وكلّك إيجابية وحياة ! #فادي_ابراهيم خسارة كبيرة فنيّة وإنسانيّة ! الله يرحمك والعزاء لعيلتك وزملاءك وكل محبّينك”.

مكسيم خليل كتب ” فادي_إبراهيم كنت فارس من فرسان الذاكرة الجميلة ..تعازيي لعائلتك و لكل محبيك.. السلام لروحك المبتسمة دائماً..”.

قصي خولي كتب ” من آمن بي وإن مات فسيحيا. الممثل #فادي_ابراهيم في ذمة الله عزائي الشديد لكل اهله ومحبينه واصدقاؤه وعزائي ل لبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطّر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر سنفتقدك كثيرا أسكنك الله واسع جناته.”

شهرة فادي إبراهيم

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين” كما خاض تجربة الإخراج في عملين.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »