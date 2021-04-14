انتقدت الممثلة السورية صباح الجزائري الموسم الجديد من مسلسل باب الحارة مؤكدة انه لا يشبه العمل الاصلي الذي كانت تجسد فيه شخصية ام عصام.

وقالت صباح الجزائري ردا على سؤال ان كانت تتابع مسلسل باب الحارة “اكيد ما بتابعه” وتابعت “اكيد ما بيشبه باب الحارة هذا عمل مختلف سموه باب الحارة”.

واوضحت صباح الجزائري انها شاركت في تسع اجزاء من مسلسل باب الحارة مع المخرج بسام المنلا والذي وصفته بأنه صاحب المشروع والفكرة والنجاحات.

واتهمت صباح الجزائري القائمين على الموسم الجديد بانهم يستثمرون نجاح الاجزاء السابقة.

اما عباس النوري فقد انتقد بدوره العمل ووصف الموسم الجديد بأنه “سندوش فلافل بايتة”، حسب تعبيره.

يذكر انه يقوم ببطولة هذا الموسم مجموعة نجوم سوريين من بينهم: زهير رمضان، عبير شمس الدين، تولين البكري، سلمى المصري وغيرهم.