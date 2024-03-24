تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورا للفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع والدتها “ريموندا”، وبناتها بمناسبة عيد الأم.

وفي التفاصيل، نشرت نانسي الصور على حسابها الرسمي عبر منصة إنستجرام، وبدت والدتها بملامه شابة، وعلقت نانسي بالقول: “امي”.

والدة نانسي عجرم

وتفاعل جمهور الفنانة اللبنانية مع المنشور، مؤكدين ان الأخيرة لا زالت صبية وجميلة. وجاءت التعليقات المهنئة على الشكل التالي: “الله يخليلك ياها وكل عام وانتو بألف خير”، والبعض الآخر قال: “كيوت نسخة مامتك”.

وفي نفس السياق، نشرت نانسي عجرم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة باقة من الورود من ابنها وكتبت عليها: “هدية ليا بعيد الأم”.

آخر أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان “مشكلتك الوحيدة”، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب“.

ونشرت نانسي بوستر الأغنية على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وهي من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق.

فيلم مقسوم

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغاني “فيلم مقسوم” الذي شاركت في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أغنية مقسوم

أغنية «مقسوم» من غناء نانسي عجرم، وكلمات تامر مهدي، وألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس».

كلمات أغنية مقسوم

ياما ناس بتلم فلوس، وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز، وساعات في القلب دخيل، وأنا قلبي ما بيحوش، لو أفلس يوم معلش، يضحك أو يقلب وش، أول ليلة يبات مهموم، لا فرح ولا خزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم، لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعلي المقسوم.

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