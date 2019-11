صدمة محمد إمام في وفاة هيثم أحمد زكي :”ازاي دفنتك و هاخد عزاك”

View this post on Instagram

قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني .. “فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ”