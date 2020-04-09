يبدو أن الحجر المنزلي المتّبع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قد دفع النجوم والمشاهير لأكتشاف مواهبهم المدفونه والتفكير “خارج الصندوق”، وأحدث هؤلاء النجوم هي الفنانه الكويتيه” فرح الهادي ” التى اشتهرت بولعها الشديد بكل ماهو جديد ومميز في عالم المكياج الموضة، واعتيادها اعتماد الإطلالات المميزه، والغريبة في بعض الأحيان.

حيث يبدو أن النجمة قد شعرت بالضجر في الحجر المنزلي فـ فاجأت جمهورها بصبغ حاجبيها باللون “الفوشيا” الصارخ، وأطلّت علي متابعيها بهذا “اللوك” الغريب، من خلال صفحتها الرسمية بـ “إستجرام” معبره عن صدمتها وندمها لأن اللون لا يتناسب مع بشرتها الخمريه اطلاقًا.

ويُذُكرأن النجمه الكويتيه قد نشرت منذ يومين عبر صفحتها الرسميه بموقع “إنستجرام” أحدث أطلاله غريبه لها استلهمتها من عالم الاساطير والخيال، وقد نالت بتلك الأطلاله إعجاب محبيها ومتابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بكثير من التعليقات الإيجابية .