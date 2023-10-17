بسبب تفاعلها مع منشور إحدى المشاهير الإسرائيليات على صفحتها عبر “إنستجرام” بالإعجاب صدمت اللبنانية “كارلا”، زوجة الفنان المصري هيثم سعيد، متابعيها من الوطن العربي.

وقامت “كارلا”، بالإعجاب بمنشور إحدى المشاهير الإسرائيليات، والتي تدعى “جال جادوت” والتي كتبت عبر حسابها “إسرائيل تحت الهجوم ونحن نحتاج الدعم”.

زوجة هيثم سعيد تتعرض للهجوم

لتفاجأ كارلا زوجة هيثم سعيد متابعيها في الوطن العربي وتعجب بهذا المنشور، مما يعرضها للهجوم والإنتقات الواسعة.

الفنان هيثم سعيد وزوجته كارلا

زوجة هيثم سعيد تتراجع وتدعم فلسطين

وبعد وقت قليل، دعمت كارلا زوجة الفنان هيثم سعيد، القضية الفلسطينية بعد الهجوم عليها من الجمهور بسبب اعجابها بمنشور فنانة اسرائيلية .

منشور زوجة هيثم سعيد على إنستجرام

حقائق لا تحتاج لكلام.. خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية

من جانب اخر دعم الفنان خالد النبوي القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أن هذه التكفلة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية.

وكتب خالد النبوي على حسابه الرسمي بـ فيسبوك منشورًا معلقًا فيه: من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل.

أضاف خالد النبوي: لأن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو.

كما دعى الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي.

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