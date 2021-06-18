زارت عارضة الأزياء الروسية ​نيكا ماريانا،​ وصديقة الفنان المصري ​عمرو دياب،​ دكتور التجميل اللبناني ​نادر صعب في عيادته في دبي​.

وقد انتشرت صورة لـ نيكا ماريانا برفقة نادر صعب وتم تداولها الكثير من المتابعين.

ومنذ ظهورها في إعلان عطر عمرو دياب الجديد، وقد أثارت العارضة الروسية نيكا ماريانا ، حالة كبيرة من الجدل حول هويتها، وجمالها وأناقتها، خاصة بعد ظهورها بالعديد من المشاهد الدرامية برفقة النجم الكبير خلال الإعلان، وبعد نشرها صورة تجمعها به عبر حسابها على إنستغرام.



نيكا ماريانا هي عارضة أزياء روسية، من مواليد موسكو 1992، تمتلك آلاف المتابعين عبر حسابها على إنستغرام، وتعمل كمدونة للموضة والجمال وكل ما يتعلق باللايف ستايل، كما تمتلك ماريانا ماركة جمالية خاصة بها للرموش«nika eyelashes»، بالإضافة إلى محل ملابس خاص بها للتسويق للماركات العالمية.

الجدير ذكره ان نادر صعب لديه الكثير من الجوائز، نظرا لعمله المتقن، ويزوره العديد من المشاهير من مختلف المجالات،