أعلن الفنان اللبناني ​فارس كرم​ أنه أصبح أباً لمولودة أنثى أسماها ​مريم​ بعد ما يقارب عام من زواجه، ورحب بابنته برسالة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فارس كرم، 48 عاما، صورة من طرف يده ممسكاً بيد طفلته الصغيرة وعلق عليها :”صرت متلك بي يا بييّ مريم يا فرحتي”.

.وما إن شارك فارس المنشور حتى انهالت عليه تعليقات التهنئة من إعلاميين وفنانين ومتابعين مباركين له بقدوم طفلته وبسلامة زوجته وأملين أن تتربى في عزهم وكان من بين المهنئين كل من الفنانات يارا ،لطيفة، نادين الراسي، كارلا حداد، ليليا الاطرش.

إشارة إلى أن فارس كرم كان أعلن زواجه العام الماضي على الهواء في إحدى المقابلات التلفزيونية بعد انتشار عدة شائعات عن زواجه سرا وقال حينها :” أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الإشاعات الكثيرة بأن فارس أتجوز ولا ما أتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر “.

ورفض فارس كرم الحديث عن هوية زوجته، وقال إنه فعل ذلك لرغبته في إبعاد زوجته وأسرته عن الأضواء وحياته الفنية تماماً.