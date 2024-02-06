نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام، مقطع فيديو تمثيلياً مضحكاً، ظهرت في بدايته بغاية الهدوء قبل أن تفقد السيطرة على نفسها وتصرخ بجنون، تماشياً مع الأغنية التي تشغّلها في الخلفية.

وأرفقت نادين المقطع بتعليق ساخر: “أنا لما قرّر ما عصّب أبداً وإبقى رايقة لو شو ما صار. وكمان أنا بعد أول مشكل”.

مقطع فيديو طريف لـ نادين نجيم

ونال المقطع إعجاب الآلاف من محبي نادين نجيم الذين أثنوا على عفويتها وطرافتها على السوشيال ميديا، وأشادوا بتلقائيتها في التعامل مع الشهرة، متمنين لها المزيد من النجاح.

ومن بين التعليقات: ” سيستم انضرب”، ” شو ما عملتي مهضومة احلى وحدة بالعالم”، “يا حرام جنت”، وغيرها من التعليقات

نادين نجيم تشيد بـ إليسا

من ناحية أخرى، شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور برفقة ولديها هيفين وجيوفاني، على أنغام أغنية “كلو وهم” للفنانة اللبنانية إليسا.

وارفقت نادين الفيديو بالتعليق التالي: “ما بعرف بس حسيت هالمقطع من الأغنية بيعنيلي كأم وبعبّر عن حبي لولادي”.

هذا وكانت قد عبرت نادين نسيب نجيم عن إعجابها بالوثائقي الذي قدمته إليسا، حيث كشفت عن أن حياتها مشابهة لحياة إليسا، وذلك في تغريدة لها على حسابها عبر منصة “اكس”، معبرة عن حبها للوثائقي.

آخر أعمال نادين نجيم

تستأنف نادين نجيم تصوير مسلسلها الجديد “2024”، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني القادم 2024.

وكانت شاركت نادين الجمهور بصورة للبوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت نادين نجيم على البوستر برفقة الممثل السوري محمد الأحمد بتقنية الذكاء الإصطناعي وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف بلال شحادات ومن إنتاج شركة الصباح.

من جهة أخرى كشفت نادين نجيم أنها ستتزوج في موسم صيف 2024، وأكدت انه من المحتمل ان تقيم حفلين زفاف واحد في لبنان والثاني في أوروبا.

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