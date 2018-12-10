صلاح عبد الله ينعي صديقه محمود القلعاوي: “أطيب وأنقى وأطهر من عرفت”

بكلمات مؤثرة نعى صلاح عبد الله زميله الراحل محمود القلعاوي، الذي توفي مساء يوم الإثنين 10 ديسمبر.

صلاح عبد الله كتب عبر حسابه بـ تويتر: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت”.

وتابع: “آه لو تعرفواالراجل العظيم دا عمل معانا إيه وإحنالسه بنقول ياهادي هتعذروني،أناتعبان قوي ياقلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيدومتهني في جنة الرحمن الرحيم”

ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي

الموت عليناحق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا ياأطيب وأنقى وأطهر من عرفت #محمود_القلعاوي

آه لو تعرفواالراجل العظيم دا عمل معاناإيه وإحنالسه بنقول ياهادي هتعذروني،أناتعبان قوي ياقلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيدومتهني في جنة الرحمن الرحيم pic.twitter.com/gh9v3w3o9i — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) December 10, 2018

وداعا الفنان العظيم #محمود_القلعاوي ، الفن العربي خسر ممثل قدير ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك pic.twitter.com/OVjPZsierp — رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 10, 2018

وقد توفي محمود القلعاوي، بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.