نشر الفنان ” صلاح عبد الله ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر نعى من خلالها وفاة الفنان ” هادي الجيار ” الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عاما .

وتضمنت التغريدة صورة للفنان هادي الجيار وكتب صلاح عبد الله في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة كاشفا عن تفاصيبل المكالمة الأخيرة التي جمعتهما فقال : ” بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي .. وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاحخلي بالك من نفسك يا صلاح ” .

وتابع : ” حاضر ياغالي هخلي بالي .. لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ .. أرجوكم يا أحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير هادي الجيار ” .

يذكر أن الفنان الراحل كان قد نقل قبل أيام إلى مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي حيث عانى من مشكلة في التنفس خاصة أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح خلال الفترة الماضية .

وشيعت جنازة هادي الجيار عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر .

بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي،وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح"خلي بالك من نفسك ياصلاح"..حاضر ياغالي هخلي بالي..لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير #هادي_الجيار pic.twitter.com/BoIrUrJCcW — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) January 10, 2021