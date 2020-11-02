مالا يعرفه الكثيرين عن الفنان أشرف زكي زوج الممثلة روجينا ونقيب الممثلين المصريين. أن شقيقته هي الفنانة القديرة ماجدة زكي، والتى يُذكر أيضاً عن حياتها الأسرية أنها تزوجت من الممثل كمال أبو رية وانجبا ثلاث أبناء هما أحمد، كمال، حبيبة، إلا إنهما أنفصلا في عام 2014.

أما عن حياتها المهنية فشاركت الفنانة ماجدة زكي في عدد من الأعمال المسرحية ومنها مسرحية “حزمني يا”، ثم تمكنت من التمثيل في بعض الأعمال المهمة مثل (ليالي الحلمية) و(رحلة السيد أبوالعلا البشري) و(عائلة الأستاذ شلش)، واستطاعت بحلول أوائل الألفية أن تقدم أدوارًا معروفة حققت لها نجاحا كبيرا في مسلسلات شهيرة مثل مشاركتها في مسلسل: (عائلة الحاج متولي) مع نور الشريف و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) مع يحيى الفخراني ومسلسل: (كيد الحموات)، وغيرها. وظلت مشاركاتها في السينما محدودة للغاية وظلت الأعمال التليفزيونية هي أكثر ما قدمت.

وقالت الفنانة روجينا في برنامج “أنا وبنتي” إن الفنانة ماجدة زكي تغير على شقيقها الفنان أشرف زكي بشكل رهيب، وهي بمثابة صديقته وشقيقته وحبيبته، مشيرة إلى أنها في أول زواجها من أشرف زكي، كانت تستيقظ لتجده يتحدث مع سيدة ويقول لها: “أيوه يا حبيبتي.. أيوه أيوه”، ثم يغلق الخط وبعدها اكتشفت أنها شقيقته ماجدة زكي، وتابعت روجينا، أنها بعد فترة أصبحت صديقة لماجدة زكي وعرفت أنها تتقاسم حب أشرف زكي مع ماجدة، مشيرة إلى أن ماجدة زكي في الخلافات تقف دائما مع شقيقها أشرف زكي من مبدأ “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

وكان آخر ماقدمته ماجدة زكي “مسلسل قوت القلوب”، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجي.