علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، وظهر فالجيل التالي لهم مجموعة من الفنانين علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض المشاهير اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد وأقارب هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء الفنانة “غادة عادل” التى تربطها صلة قرابة بالفنانة شمس البارودي، حيث إن البارودي تعد خالة غادة عادل، وهذا ما أكدته الأخيرة في حوار تليفزيوني سابق لها، مع المُحاور “مفيد فوزي”، حيث كشفت صلة القرابة التي تجمعها بـ”شمس”، وقالت إنها “خالتها”.

كما كشفت الفنانة المُعتزلة شمس البارودي حقيقة قرابتها بعدد من النجمات. في تصريحات صحفية سابقه حيث أعربت عن: “إنها مستاءة للغاية من بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على السوشيال ميديا واليوتيوب وبعض المواقع الإلكترونية طوال الفترة الماضية وهي نسب بعض من النجمات لصلة القرابة لها”.

وأضافت شمس البارودي:”البداية كان تردد أن الفنانة غادة عادل هي نجلة شقيقتي من ناحية الأب وهذا غير صحيح وهي إبنه أختي من والدتي لأن أمي لها أصول تركية وأبي سوري الجنسية ونحن 7 أشقاء، لافتة إلى أنه بدأ يتردد أن غادة سورية لأن والد شمس البارودي سوري وهذا غير صحيح إنما غادة تنسب لي من جهة الأم وليس الأب”.

يُذكر أن الفنانة شمس البارودي، هي ممثلة من نجمات الزمن الجميل، ارتبطت بالفنان حسن يوسف، عام 1972م، وأنجبا ناريمان ومحمود، وعمر، وعبدالله، و قررت اعتزال الفن في عام 1985م بعد عودتها من أداء العمرة، وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ثم عادت لارتداء الحجاب، ومازالت معتزلة العمل الفنى حتي الآن.