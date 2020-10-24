بعد عام من الخلاف بين الشاعر الغنائي ” تامر حسين ” والملحن ” عمرو مصطفى ” استجاب كلا منهما لدعوة الصلح التي بادر بها رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ” تركي أل الشيخ ” .

حيث نشر تركي آل الشيخ تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يدعو فيها الطرفان للصلح وإنهاء الخلاف بينهما .. فكتب قائلا : ” بتمنى إن الخلاف بينكم ينتهي .. مش متخيل لما هقابل واحد فيكم ميكونش فيه التاني .. وبعدين يا عمرو مين هيجيب ليك عصير الجوافة .. إذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالا ” .

وأعاد ” عمرو مصطفى ” نشر التغريدة معلنا في تعليقه عليها استجابته لدعوة تركي آل الشيخ فقال : ” الخلاف انتهى يا أبو ناصر .. خاطرك كبير وتامر أخويا ” .

وعلى الجانب الآخر علق أيضا ” تامر حسين ” على ذلك وقال : ” انتهى الخلاف يا أبو ناصر .. دايما سباق بالخير وكلنا أخوات .. ربنا يباركلك وترجع بألف سلامة ” .

وأعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بانتهاء الخلاف واستجابتهم له وعلق على تغريدة تامر حسين قائلا : ” ده العشم ومتنساش عصير الجوافة ” .

وتعود قصة عصير الجوافة بين الثنائى حيث كان تامر حسين وقت تسجيل الأغانى أو التجمعات يشترى عصير الجوافة لعمرو مصطفى وهو ما يوضح الصداقة والمحبة بينهما .

الخلاف انتهي يا ابوناصر خاطرك كبير وتامر اخويا https://t.co/p1rEGpWE90 — Amr Mostafa (@AmrMostafa) October 23, 2020

ده العشم ومتنساش عصير الجوافه https://t.co/P6ZPWcNmKu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 23, 2020