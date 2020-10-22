أثار ابنا الفنان المصري مصطفى قمر الأنظار بوسامتهما بعدما تم أخيراً تناقل عدد من الصور الخاصة بهما. ولاحقاً تداول الناشطون على المواقع صورة للفنان برفقة جودي ابنة زوجته الثانية غادة رزق وأحدثت الأخيرة ضجة كبيرة بجمالها وبملامحها الأجنبية. وهو ما أشارت إليه غالبية التعليقات على الحسابات التي نشرت الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ولفت الكثير من المتابعين إلى أن جودي تشبه مصطفى كثيراً، ومما جاء في التعليقات: “ما شاء الله قمر ربنا يحفظها” و”الوحيدة اللي شكلك” و”م شاء الله يشبهوا بعض” و”كيف يقولوا مو بنتو بنت مرتو الجديدة؟”.

مصطفي قمر و بنته

يُشار إلى أن مصطفى قمر كان قد نشر صورة جمعته بجودي لكنها لم تُظهر جمال عينيها الذي بدا واضحاً في الصورة الحالية. وجاء ذلك لمناسبة يوم ميلادها حيث وجّه إليها رسالة كتب فيها: “كل سنة وانتِ طيبة يا چودي يا روح قلبي أنا يا قمر حياتي اللي بينورلي طريقي يا حبيبة بابي ويا رب أشوفك أجمل عروسة في يوم فرحك لو ربنا اداني عمر وتبقي دكتورة قد الدنيا بحبك قوي يا حبيبة بابي”.

يُذكر أن لمصطفى قمر ولدين هما تيام وإياد من زوجته الأولى، فيما يشير الكثيرون إلى أن جودي هي ابنته أيضاً.