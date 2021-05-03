عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم خاصة أمهاتهم ، وذلك لتحّري الشبه بين الفنان ووالدته، حيث أن هناك نجمات ونجوم عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بأمهاتهم، ومن أبرز هؤلاء النجم السوري “ناصيف زيتون”، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة شهدت ظهور والدته السيدة “سامية زيتون” التى لفتت الأنظار بملامحها الأوروبية.

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ومن النادر أن يشارك ناصيف صورة له برفقة والدته أو أشخاص من عائلته، لحرصه على الخصوصية التي يحب أن يحيط بها حياته الخاصة، ناصيف بدا سعيدا خلال التقاط الصورة وعلق عليها “أمي”، وعلّق عدد من المشاهير على صورة ناصيف مع والدته أبرزهم مصطفى الخاني.

في سياقٍ آخر، أطلق نجم ستار أكاديمي ناصيف زيتون، أغنية جديدة بعنوان “أوقات” وهي تتر المسلسل الرمضاني “للموت”، أغنية “أوقات” من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية:” أوقات القلب اللي بيوقف، بدو صدمة تا تمشيه، وأوقات القلب اللي بيضعف بدو خيانة ت تقويه…”.

“مسلسل للموت” بطولة ماجي بو غصن، والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل اللبناني باسم مغنية والممثلين السوريين خالد القيش، محمد الأحمد، بالاشتراك مع الممثلين فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين.

من ناحية أخرى، تخطّت أغنية “تكة” لناصيف زيتون المائة مليون مشاهدة على على يوتيوب، وتعاون خلالها مع الشاعرة الأردنية ضياء عشا والملحن السوداني عمر الخير، أمّا الفيديو فكان من إخراج ريشا سركيس وإنتاج شركة وتري.

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