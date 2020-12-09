كثيراً ما تستعيد بعض الحسابات الناشطة على تطبق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً تؤخذ من أرشيف المشاهير الأحياء والأموات. وفي هذا السياق، تم أخيراً تناقل صورة قديمة للفنانة المصرية الراحلة شادية، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد الميلاد الرابع لابن شقيقها خالد في العام 1963، وإلى جانبها يقف شقيقها طاهر ووالدتها. وعبّر الكثير من المتابعين عن حزنهم لخسارة الفنانة التي توفيت منذ 3 سنوات، كما أثنوا على جمالها وأناقتها. ومما جاء في التعليقات: “الله يرحمها ويحسن إليها” و”راقية وأنيقة” و”صورة جميلة جداً. رحمة الله عليها” و”يا جمال شادية”.

ويُشار إلى أن الاسم الحقيقي للفنانة شادية هو فاطمة أحمد كمال شاكر. وتختلف الآراء بشأن إطلاق اسم شادية عليها. إذ يشير البعض إلى إن المخرج والمنتج حلمي رفلة هو من اختاره لها بعد مشاركتها في فيلم “العقل في إجازة”. ويرى آخرون أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلقه عليها، فيما يقول فريق ثالث إن الاسم يرتبط بالفنان عبد الوارث عسر الذي أطلقه عليها حين استمع إليها وهي تغنّي للمرة الأولى. ويُذكر أنها شادية قدمت 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة.